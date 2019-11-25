Взрыв в центре Харькова: в полиции рассказали, где нашли сгоревший автомобиль подозреваемых (ФОТО)

Автомобиль нашли на пустыре по улице Пушкинской.
В пресс-службе Нацполиции проомментировали факт обнаружения автомобиля вероятных подозреваемых во взрыве на улице Чайковского.
Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил «Opel Vectra» с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской.
Вероятно, именно на этой иномарке причастны к совершению преступления лица скрылись. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Его осматривают эксперты.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления продолжается.
Напомним, 25 ноября около 10:13 возле дома по улице Чайковского был взорван автомобиль «Toyota Camry».
Никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили пять автомобилей, находившихся в эпицентре взрыва. Для оперативного выявления и задержания причастных к преступлению лиц приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области было введено полицейскую операцию «Перехват».
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Деноь идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Старайтесь не давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
влажн.:
давл.:
ветер: