25.11.2019 13:50

Взрыв в центре Харькова: в полиции рассказали, где нашли сгоревший автомобиль подозреваемых (ФОТО)

Автомобиль нашли на пустыре по улице Пушкинской.



// Нацполиция

В пресс-службе Нацполиции проомментировали факт обнаружения автомобиля вероятных подозреваемых во взрыве на улице Чайковского.

Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил «Opel Vectra» с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской.

Вероятно, именно на этой иномарке причастны к совершению преступления лица скрылись. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Его осматривают эксперты.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления продолжается.



Напомним, 25 ноября около 10:13 возле дома по улице Чайковского был взорван автомобиль «Toyota Camry».



Никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили пять автомобилей, находившихся в эпицентре взрыва. Для оперативного выявления и задержания причастных к преступлению лиц приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области было введено полицейскую операцию «Перехват».



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



