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25.11.2019  14:11   

Запасся наркотой на 5 миллионов: поймали закладчика интернет-магазина (ФОТО)

арестован харьковчанин, распространявший наркотики.


Запасся наркотой на 5 миллионов: поймали закладчика интернет-магазина (ФОТО)
По ходатайству Харьковской местной прокуратуры № 1 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, мужчине который подозревается в незаконном хранении особо опасного наркотического средства с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
 
По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерины Шевцовой, 19 ноября 2019 сотрудниками Холодногорского отдела полиции остановлен 38-летний харьковчанин. При себе он имел запрещенные вещества, которые, как он сообщил, являющихся наркотическими средствами. Указанные вещества мужчина незаконно хранил при себе с целью сбыта и распространения на территории г.. Харькова путем «закладок».
 
В ходе проведенного неотложного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято особо опасные наркотические и психотропные вещества. Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке составляет 5 млн грн.
 
Установлено, что мужчина выполняет функции фасовщика, курьера и «закладчика» в интернет-магазине сбыта наркотических средств. Правоохранителями изъяты наркотические средства, указанный гражданин разложил на территории города Харькова.
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (хранение особо опасного наркотического средства с целью сбыта).
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
 
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, сбыт, харьков
 
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