25.11.2019 14:11

Запасся наркотой на 5 миллионов: поймали закладчика интернет-магазина (ФОТО)

арестован харьковчанин, распространявший наркотики.



Запасся наркотой на 5 миллионов: поймали закладчика интернет-магазина (ФОТО)



По ходатайству Харьковской местной прокуратуры № 1 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, мужчине который подозревается в незаконном хранении особо опасного наркотического средства с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерины Шевцовой, 19 ноября 2019 сотрудниками Холодногорского отдела полиции остановлен 38-летний харьковчанин. При себе он имел запрещенные вещества, которые, как он сообщил, являющихся наркотическими средствами. Указанные вещества мужчина незаконно хранил при себе с целью сбыта и распространения на территории г.. Харькова путем «закладок».

В ходе проведенного неотложного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято особо опасные наркотические и психотропные вещества. Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке составляет 5 млн грн.

Установлено, что мужчина выполняет функции фасовщика, курьера и «закладчика» в интернет-магазине сбыта наркотических средств. Правоохранителями изъяты наркотические средства, указанный гражданин разложил на территории города Харькова.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (хранение особо опасного наркотического средства с целью сбыта).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.