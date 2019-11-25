25.11.2019 15:05

В полдень авария собрала пробку возле Французского бульвара

Патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Академика Павлова, 34 около 12:20.



// Telegram

По предварительной информации водитель автомобиля KIA нарушил правила дорожного движения, а именно п 16.11 ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet.

В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля KIA патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.