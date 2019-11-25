25.11.2019 15:41
Прятался у друга: райотдел полиции две недели искал беглеца-школьника (ФОТО)
Копы в третий раз вернули мальчика, и думают привлечь к ответственности его мать.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, в отношении найденного мальчика никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.
Напомним, что сообщение о том, что 14-летний подросток 8 ноября ушел из дома к другу и не вернулся, поступило в полицию
14 ноября.
На поиски подростка был ориентирован весь личный состав Немышлянская отдела полиции.
В результате проведения розыскных мероприятий 23 ноября сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетнего.
Парень находился у знакомого в Шевченковском районе Харьковской области.
На данный момент несовершеннолетний находится в Харьковском областном центре социально-психологической реабилитации детей.
Полицейские провели профилактическую беседу с подростком.
Относительно его матери решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
Напомним, что этот мальчик сбегает уже в тертий раз.