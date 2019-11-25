Главная Новости Криминал и происшествия Прятался у друга: райотдел полиции две недели искал беглеца-школьника (ФОТО)
25.11.2019  15:41   

Прятался у друга: райотдел полиции две недели искал беглеца-школьника (ФОТО)

Копы в третий раз вернули мальчика, и думают привлечь к ответственности его мать.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в отношении найденного мальчика никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.      
 
Напомним, что сообщение о том, что 14-летний подросток 8 ноября ушел из дома к другу и не вернулся, поступило в полицию 14 ноября.
 
На поиски подростка был ориентирован весь личный состав Немышлянская отдела полиции.
 
В результате проведения розыскных мероприятий 23 ноября сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетнего.
 
Парень находился у знакомого в Шевченковском районе Харьковской области.
 
На данный момент несовершеннолетний находится в Харьковском областном центре социально-психологической реабилитации детей.
 
Полицейские провели профилактическую беседу с подростком.
 
Относительно его матери решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
 
Напомним, что этот мальчик сбегает уже в тертий раз.  
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал, нашли парня, харьков
 
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