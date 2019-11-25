Главная Новости Криминал и происшествия Сахар с неопознанной добавкой передали сидельцу в СИЗО
25.11.2019  16:33   

Сахар с неопознанной добавкой передали сидельцу в СИЗО

22 ноября в Харьковском следственном изоляторе пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.


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В посылке, поступившей заключенному Я. от гражданки Т., было обнаружено 2 ватные палочки, пропитанные веществом белого цвета неизвестного происхождения, находившихся в пакете с сахаром.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  наркотики, сизо, харьков
 
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