Сахар с неопознанной добавкой передали сидельцу в СИЗО

22 ноября в Харьковском следственном изоляторе пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
В посылке, поступившей заключенному Я. от гражданки Т., было обнаружено 2 ватные палочки, пропитанные веществом белого цвета неизвестного происхождения, находившихся в пакете с сахаром.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
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Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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