ДТП в центре Харькова: от услуг патрульных отказались

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 25 ноября Деноь идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Старайтесь не давать воли обидам, тем более спонтанным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 ноября Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.