ДТП в центре Харькова: от услуг патрульных отказались

Участники ДТП разошлись по европротоколу.
Авария произошла 25 ноября около одиннадцати часов дня на пр. Независимости, 8.
По предварительной информации участниками ДТП стали автомобили Lexus и Hyundai.
В результате столкновения никто не пострадал.
От оформления патрульным ДТП водители отказались и самостоятельно составили европротокол.
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Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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