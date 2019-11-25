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25.11.2019  16:07   

ДТП в центре Харькова: от услуг патрульных отказались

Участники ДТП разошлись по европротоколу.


// Facebook

Авария произошла 25 ноября около одиннадцати часов дня на пр. Независимости, 8.

По предварительной информации участниками ДТП стали автомобили Lexus и Hyundai.

В результате столкновения никто не пострадал.

От оформления патрульным ДТП водители отказались и самостоятельно составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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