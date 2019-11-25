15-летняя школьница повесилась в ванной

Девушка неоднокрасно пыталась покончить с собой.
Самоубийство произошло в Холодногорском районе города в ночь на понедельник.
О происшествии в полицию сообщил врач скорой медицинской помощи 24 ноября около 1:30.
На месте полицейские установили, что 15-летняя девочка повесилась в ванной комнате. Девушка жила вместе с матерью.
Она неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством, из-за чего состояла на учете у врача.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства устанавливаются.
Деноь идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Старайтесь не давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
влажн.:
давл.:
ветер: