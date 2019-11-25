25.11.2019 16:16

15-летняя школьница повесилась в ванной

Девушка неоднокрасно пыталась покончить с собой.



// korupciya.com

Самоубийство произошло в Холодногорском районе города в ночь на понедельник.



О происшествии в полицию сообщил врач скорой медицинской помощи 24 ноября около 1:30.



На месте полицейские установили, что 15-летняя девочка повесилась в ванной комнате. Девушка жила вместе с матерью.

Она неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством, из-за чего состояла на учете у врача.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства устанавливаются.