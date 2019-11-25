25.11.2019 17:04

В Харькове ограбили автомобиль нардепа

Ограбления произошло вечером воскресенья.



// drive2.ru

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, к правоохранителям обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что 24 ноября в промежутке можту половиной шестого и шестью вечера на улице Отакара Яроша неизвестные разбили заднее окно в его автомобиле «Honda» и украли сумку с документами и Ipad.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводит Шевченковской отдел полиции.



Как сообщают СМИ, пострадавшим оказался нардеп из фракции "Слуга народа" Кирилл Нестеренко.