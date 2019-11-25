В Харькове ограбили автомобиль нардепа

Ограбления произошло вечером воскресенья.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, к правоохранителям обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что 24 ноября в промежутке можту половиной шестого и шестью вечера на улице Отакара Яроша неизвестные разбили заднее окно в его автомобиле «Honda» и украли сумку с документами и Ipad.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование проводит Шевченковской отдел полиции.
Как сообщают СМИ, пострадавшим оказался нардеп из фракции "Слуга народа" Кирилл Нестеренко.
Деноь идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Старайтесь не давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
влажн.:
давл.:
ветер: