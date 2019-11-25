ДТП: легковушка не успела проскочить перед трамваем (ФОТО)

Очевидцы сообщают об аварии.
Как информируют пользователи соцсети, на Киевской водитель попытался проскочить перед трамваем.
Но ему не повезло и ничего хорошего из этого не вышло.
Деноь идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Старайтесь не давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
влажн.:
давл.:
ветер: