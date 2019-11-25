25.11.2019 16:49

ДТП: легковушка не успела проскочить перед трамваем (ФОТО)

Очевидцы сообщают об аварии.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Киевской водитель попытался проскочить перед трамваем.

Но ему не повезло и ничего хорошего из этого не вышло.