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25.11.2019  16:49   

ДТП: легковушка не успела проскочить перед трамваем (ФОТО)

Очевидцы сообщают об аварии.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Киевской водитель попытался проскочить перед трамваем.

Но ему не повезло и ничего хорошего из этого не вышло.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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