На Москалевке Porsche решил не мелочиться перед ВАЗом (ФОТО)

25 ноября около трех часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Москалевской, 61.
По предварительной информации, водитель автомобиля Porsche нарушил правила проезда перекрестка, а именно п 16.11 ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.
В результате аварии никто не пострадал.
На водителя автомобиля Porsche патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
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Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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