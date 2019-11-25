25.11.2019 17:56

На Москалевке Porsche решил не мелочиться перед ВАЗом (ФОТО)

25 ноября около трех часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Москалевской, 61.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Porsche нарушил правила проезда перекрестка, а именно п 16.11 ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.



В результате аварии никто не пострадал.



На водителя автомобиля Porsche патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.