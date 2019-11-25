Главная Новости Криминал и происшествия На Москалевке Porsche решил не мелочиться перед ВАЗом (ФОТО)
25.11.2019  17:56   

На Москалевке Porsche решил не мелочиться перед ВАЗом (ФОТО)

25 ноября около трех часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Москалевской, 61.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Porsche нарушил правила проезда перекрестка, а именно п 16.11 ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.

В результате аварии никто не пострадал.

На водителя автомобиля Porsche патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.11 Криминал и происшествия ДТП: легковушка не успела проскочить перед трамваем (ФОТО) 25.11 Криминал и происшествия ДТП в центре Харькова: от услуг патрульных отказались 25.11 Криминал и происшествия В полдень авария собрала пробку возле Французского бульвара
 
 

Видео

Повреждённые авто и выбитые окна. Подробности взрыва по ул. Чайковской, 6
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 