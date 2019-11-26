26.11.2019 12:11

Под Харьковом разворовывался лесной фонд (ФОТО)

Прокуратура выявила незаконное отчуждение 10 га земель.



//khar.gp.gov.ua

Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство по фактам незаконного отчуждения земель лесного фонда площадью 10 га, расположенных в Волчанском районе на берегу Печенежского водохранилища.

Выявлено, что должностными лицами отдела Госгеокадастру в Волчанском районе Харьковской области в течение 2012-2013 годов незаконно выдано физическим и юридическим лицам государственные акты на право собственности по 19 земельных участков площадью 10 га. Указанные земельные участки расположены на берегу Печенежского водохранилища и находились в постоянном пользовании ГП «Волчанское лесное хозяйство».

В соответствии с требованиями действующего законодательства указанные земельные участки могли быть изъяты из постоянного пользования государственного лесхоза и изменены их целевое назначение только по согласованию Кабинета Министров Украины.

Зато без соответствующего согласования, в нарушение требований ст 20, 122, 149 Земельного кодекса Украины, ст. 5 Лесного кодекса Украины, распоряжения Кабинета Министров Украины № 610-р от 10.04.2008, целевое назначение этих земельных участков лесного фонда было изменено на земли жилищной застройки. В дальнейшем земельные участки изъяты из лесного фонда и передано в частную собственность посторонних лиц.

По указанным фактам прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Кроме того, решается вопрос о принятии мер представительского характера по поводу отмены соответствующих незаконных решений, признании недействительными государственных актов на право частной собственности и возврата указанных земельных участков в государственную собственность.

Работа прокуратуры области на направлении выявления и возвращения незаконно отчужденных земель в государственную собственность и защиты природных ресурсов области продолжается.