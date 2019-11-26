Перед Южным вокзалом – ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла утром 26 ноября.
На Полтавском Шляхе, перед путепроводом Магомета Караева столкнулись две легковушки, создав пробку в сторону Холодной горы.
«Утро по традиции начинается не с кофе», – прокомментировали под резмещенными фото в соцсетях.
Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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