Перед Южным вокзалом – ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 26 ноября Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 ноября Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.