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26.11.2019  09:24   

Перед Южным вокзалом – ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла утром 26 ноября.


// Facebook

На Полтавском Шляхе, перед путепроводом Магомета Караева столкнулись две легковушки, создав пробку в сторону Холодной горы.

«Утро по традиции начинается не с кофе», – прокомментировали под резмещенными фото в соцсетях.

Тэги:  дтп, харьков
 
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