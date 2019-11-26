Пенсионерка сгорела в квартире на Салтовке (ФОТО)

Пожар произошел в 16-этажке Московского района.
25 ноября в 16:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом шестнадцатиэтажном дома по ул. Героев Труда, 15а. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже.
К месту пожара немедленно прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы ДСНС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент прибытия пожарных горели домашние вещи и мебель в жилой комнате на площади пожара около 7 кв.м.
В 16:26 пожар был локализован, а в 21:29 полностью ликвидирован.
Благодаря оперативным действиям спасательных подразделений удалось предотвратить значительное распространение пламени и задымления здания.
На месте пожара было обнаружено тело погибшей жительницы дома, 1940 года рождения.
Причина возникновения пожара выясняется.
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