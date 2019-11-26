Из центра реалибитации – к бабушке: подросток убегает не в первый раз

Полицейские Харькова оперативно разыскали подростка
23 ноября в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение из Центра социальной реабилитации и психологической помощи о том, что убежал их 14-летний воспитанник. Парень ранее также самовольно покидал заведение.
На поиски юноши был ориентирован личный состав сектора ювенальной превенции.
Утром 25 ноября парня нашли у родственников. Он сообщил, что соскучился по своей бабушкой, поэтому решил ее навестить. Мать юноши лишена родительских прав, отец воспитанием ребенка не занимается.
С подростком проведена профилактическая беседа о недопущении аналогичных случаев в дальнейшем.
Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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