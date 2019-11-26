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26.11.2019  10:52   

Из центра реалибитации – к бабушке: подросток убегает не в первый раз

Полицейские Харькова оперативно разыскали подростка


// Facebook

23 ноября в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение из Центра социальной реабилитации и психологической помощи о том, что убежал их 14-летний воспитанник. Парень ранее также самовольно покидал заведение.

На поиски юноши был ориентирован личный состав сектора ювенальной превенции.

Утром 25 ноября парня нашли у родственников. Он сообщил, что соскучился по своей бабушкой, поэтому решил ее навестить. Мать юноши лишена родительских прав, отец воспитанием ребенка не занимается.

С подростком проведена профилактическая беседа о недопущении аналогичных случаев в дальнейшем.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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