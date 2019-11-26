26.11.2019 13:31

Внимание, розыск! 17-летняя салтовчанка неделю не возвращается домой (ФОТО)

Сотрудниками Московского отдела полиции устанавливается местонахождение Анастасии Годины, 2002 года рождения.



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Девушка 21 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.



На вид Анастасии 17-18 лет, рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.



Была одета в зимнюю куртку цвета «хаки» со светлым мехом, черные брюки со светлыми лампасами, белые ботинки.



«Если вы владеете информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Московский отдела полиции по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.