Внимание, розыск! 17-летняя салтовчанка неделю не возвращается домой (ФОТО)

Сотрудниками Московского отдела полиции устанавливается местонахождение Анастасии Годины, 2002 года рождения.
Девушка 21 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
На вид Анастасии 17-18 лет, рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.
Была одета в зимнюю куртку цвета «хаки» со светлым мехом, черные брюки со светлыми лампасами, белые ботинки.
«Если вы владеете информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Московский отдела полиции по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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