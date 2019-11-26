26.11.2019 13:41

Черный лесоруб уничтожал Национальный природный парк

Завершено досудебное расследование по вырубке леса в парке «Слобожанский»



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Как сообщает Прокуратура, Краснокутским отделом Дергачевской местной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил незаконную порубку деревьев в Национальном природном парке «Слобожанский» в Краснокутском районе Харьковской области.

Указанный природный парк относится к объектам природно-заповедного фонда Украины.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, установлено, что мужчина совершил незаконную порубку сосен в НПП «Слобожанский».

После этого злоумышленник реализовал вырубленную древесину другим лицам. Этими действиями он нанес национальному природному парку ущерб в размере около 130 тыс. грн и причинил существенный вред окружающей среде.

13 ноября 2019 мужчине сообщено о подозрении по факту незаконной порубки леса, совершенной на объекте природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 246 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.