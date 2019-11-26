26.11.2019 14:19

Осторожно - мошенники в сети: мужчина остался без денег и покупки

Под Харьковом человек стал жертвой аферистов.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, на крючок злоумышленников попал житель поселка Донец Балаклейского района. 37-летний мужчина хотел приобрести через Интернет мотоцикл. Однако, остался без покупки и без денег.

Заявитель нашел на сайте одного из Интернет-магазинов объявления о продаже мотоцикла.

Связавшись с продавцом и обсудив условия сделки, мужчина перечислил около 8000 гривен на предложенный счет банковской карты.

Но своей покупки так и не дождался. С продавцом связь оборвалась.

Обманутый мужчина обратился в полицию.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Полиция предупреждает, чтобы не стать жертвами аферистов, следует быть максимально осторожными. В частности, вас должно сразу насторожить цена товара, которая значительно меньше реальной. Изучая частные объявления, уместно будет собрать всю доступную информацию о понравившемся товаре.

Не исключено, что кто-то «купился» на предложение мошенников и сообщил об этом в сети. Также у вас есть возможность рассчитаться после получения заказа. Стоимость покупки при этом может увеличиться, но вы будете иметь гарантию, что товар пришлют и, если он не будет соответствовать требованиям, сможете от него отказаться.