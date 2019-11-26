Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: легковушки не поделили и перегородили проспект (ВИДЕО)
26.11.2019  14:49   

ДТП: легковушки не поделили и перегородили проспект (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсети, перед Велозаволдским мостом - ДТП

На Московском проспекте со стороны Новых Домов - столкновение легковых автомобилей.

 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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