ДТП: легковушки не поделили и перегородили проспект (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 26 ноября Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.

Харькову обещают первый снег: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 27 ноября Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.