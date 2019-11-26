Дедушке стало плохо в центре Харькова (ФОТО)

На Сумской мужчина потерял сознание.
Как сообщают пользователи соцсетей, возле «Аве Плаза» дедушка потерял сознание.
По оценкам очевидцев, у него были признаки инсульта.
Вызвали скорую, но, заприметив медиков, он встал и ушел.
Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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