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26.11.2019  15:19   

Дедушке стало плохо в центре Харькова (ФОТО)

На Сумской мужчина потерял сознание.

Как сообщают пользователи соцсетей, возле «Аве Плаза» дедушка потерял сознание.

По оценкам очевидцев, у него были признаки инсульта.

Вызвали скорую, но, заприметив медиков, он встал и ушел.

Тэги:  чрезвычайно происшествие, стало плохо, харьков
 
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