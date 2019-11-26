26.11.2019 16:16

Смертельный ужин у дамы: поход мужчины в гости стал роковым

Под Харьковом в гостях подавился и умер человек.



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Как сообщает NewsRoom, ссылась н силовиков, в Харьковском районе мужчина, который пришел к местной жительнице в гости, умер у нее дома.

25 ноября в 18:14 в полицию обратился 34-летний житель села Липцы и рассказал о трагедии в доме его матери.

По словам заявителя, к женщине пришел в гости ее знакомый, чтобы помочь с ремонтом печки.

Однако во время ужина мужчина подавился и умер.

На его теле следов насильственной смерти не обнаружили, для выяснения точных причин случившегося труп направили в морг.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.