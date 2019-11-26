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26.11.2019  16:16   

Смертельный ужин у дамы: поход мужчины в гости стал роковым

Под Харьковом в гостях подавился и умер человек.


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Как сообщает NewsRoom, ссылась н силовиков, в Харьковском районе мужчина, который пришел к местной жительнице в гости, умер у нее дома.
 
25 ноября в 18:14 в полицию обратился 34-летний житель села Липцы и рассказал о трагедии в доме его матери.
 
По словам заявителя, к женщине пришел в гости ее знакомый, чтобы помочь с ремонтом печки.
 
Однако во время ужина мужчина подавился и умер.
 
На его теле следов насильственной смерти не обнаружили, для выяснения точных причин случившегося труп направили в морг.
 
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  смерть, подавился и умер, харьков
 
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