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26.11.2019  19:48   

ДТП: японец и американец столкнулись на парковке супермаркета (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 26 ноября 2019, около18:00  патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Архитектора Алешина, 8.

По предварительной информации водитель автомобиля Toyota, нарушив правила дорожного движения, а именно п  10.9 ПДД Украины, врезался в автомобиль Chevrolet.
 
В результате аварии никто не пострадал.
 
На водителя Toyota патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП КУоАП.
 
Собранный материал будет передан в суд.

Как ранее информировали пользователи соцсетей, авария произошла на парковке супермаркета Класс.

 

Тэги:  дтп, парковка, харьков, авария
 
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