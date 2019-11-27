27.11.2019 08:16

Элитный алкоголь для харьковских заведений бодяжили в гараже Чугуева (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила подпольное производство и продажу крупных партий опасной для жизни и здоровья граждан контрафактной алкогольной продукции.



// ssu.gov.ua

Двое жителей Чугуева наладили в гараже одного из злоумышленников подпольное производство псевдоэлитного алкоголя. Продавали товар за наличные в торговые точки и заведений общественного питания.



В ходе обыска по месту производства и хранения подделок изъято свыше 4 тонн спирта, пластиковые бутылки, поддельные этикетки, «производственное» оборудования. Стоимость находки - более полумиллиона гривен по теневым расценкам.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделок и поставщиков спирта.