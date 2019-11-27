Главная Новости Криминал и происшествия Элитный алкоголь для харьковских заведений бодяжили в гараже Чугуева (ФОТО)
27.11.2019  08:16   

Элитный алкоголь для харьковских заведений бодяжили в гараже Чугуева (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила подпольное производство и продажу крупных партий опасной для жизни и здоровья граждан контрафактной алкогольной продукции.


// ssu.gov.ua

Двое жителей Чугуева наладили в гараже одного из злоумышленников подпольное производство псевдоэлитного алкоголя. Продавали товар за наличные в торговые точки и заведений общественного питания.

В ходе обыска по месту производства и хранения подделок изъято свыше 4 тонн спирта, пластиковые бутылки, поддельные этикетки, «производственное» оборудования. Стоимость находки - более полумиллиона гривен по теневым расценкам.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделок и поставщиков спирта.

Источник:   СБУ
 Тэги:  алкоголь, суррогат, сбу, харьков
 
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