Элитный алкоголь для харьковских заведений бодяжили в гараже Чугуева (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила подпольное производство и продажу крупных партий опасной для жизни и здоровья граждан контрафактной алкогольной продукции.
Двое жителей Чугуева наладили в гараже одного из злоумышленников подпольное производство псевдоэлитного алкоголя. Продавали товар за наличные в торговые точки и заведений общественного питания.
В ходе обыска по месту производства и хранения подделок изъято свыше 4 тонн спирта, пластиковые бутылки, поддельные этикетки, «производственное» оборудования. Стоимость находки - более полумиллиона гривен по теневым расценкам.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделок и поставщиков спирта.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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