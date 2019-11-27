27.11.2019 08:29

Взрыв в центре Харькова: преступники забыли важные улики в сгоревшей машине

В деле о взрыве автомобиля харьковского адвоката Андрея Гагуна появились новые зацепки.



// Нацполиция

В сгоревшем автомобиле предполагаемых преступников, который силовики нашли на улице Пушкинской, 109, полицейские обнаружили iPhone, флешку производства Sony, батарею от некого электронного устройства, а также полуторалитровую пластиковую бутылку, сообщает издание NewsRoom.

Эксперты не исключают, что преступники использовали самодельное взрывное устройство.

Кроме того, на месте ЧП были найдены металлические элементы, которые могут принадлежат GPS-трекеру.

Напомним, 25 ноября около 10:13 возле дома по улице Чайковского был взорван автомобиль «Toyota Camry».



Никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили пять автомобилей, находившихся в эпицентре взрыва. Для оперативного выявления и задержания причастных к преступлению лиц по Харькову и области объявлена операция «Перехват». Позже автомобиль вероятных преступников нашли полностью сгоревшим на пустыре по улице Пушкинской. Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает пожизненное лишение свободы.