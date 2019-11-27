Почти три километра запрещенных рыбных сетей правоохранители изрезали в лоскуты (ФОТО)

26 ноября Харьковский рыбоохранный патруль уничтожил 125 единиц запрещенных орудий лова: сети, «экраны», «пауки», «косынки», «дорожки» и вентеря.
Общая длина утилизированных запрещенных орудий лова составила 2800 метров.
Уничтожались орудия лова, изъятые у нарушителей течение 2018-2019 годов и в соответствии с актами бесхозного имущества. Ликвидация осуществлялась путем приведения сетей в негодность - рубкой и резанием. В будущем орудия лова будут направляться в специализированного предприятия для утилизации.
«Сейчас значительное количество админдел находится на рассмотрении в судах. Мы ждем их решения», - отметил руководитель Харьковского рибпатруля Алексей Гоголь.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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