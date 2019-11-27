Главная Новости Криминал и происшествия Почти три километра запрещенных рыбных сетей правоохранители изрезали в лоскуты (ФОТО)
27.11.2019  08:53   

Почти три километра запрещенных рыбных сетей правоохранители изрезали в лоскуты (ФОТО)

26 ноября Харьковский рыбоохранный патруль уничтожил 125 единиц запрещенных орудий лова: сети, «экраны», «пауки», «косынки», «дорожки» и вентеря.


//khr.darg.gov.ua

Общая длина утилизированных запрещенных орудий лова составила 2800 метров.

Уничтожались орудия лова, изъятые у нарушителей течение 2018-2019 годов и в соответствии с актами бесхозного имущества. Ликвидация осуществлялась путем приведения сетей в негодность - рубкой и резанием. В будущем орудия лова будут направляться в специализированного предприятия для утилизации.

«Сейчас значительное количество админдел находится на рассмотрении в судах. Мы ждем их решения», - отметил руководитель Харьковского рибпатруля Алексей Гоголь.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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