Главная Новости Криминал и происшествия Горели автомобили, пылал сарай: пожарные четыре часа тушили домовладение под Харьковом (ВИДЕО, ФОТО)
27.11.2019  09:08   

Горели автомобили, пылал сарай: пожарные четыре часа тушили домовладение под Харьковом (ВИДЕО, ФОТО)

Валковские спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения в селе Кобзаревка.


// ГСЧС

О подаре огнеборцам сообщили 26 ноября в 9:49. На тушение выезжали два отделения 59-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что на территории частного домовладения огнем охвачено хозяйственную постройку и 2 легковых автомобиля. Общая площадь пожара составляла около 50 кв. м. Существовала угроза распространения огня на жилой дом и другие рядом расположенные хозяйственные постройки.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать уже в 11:20 и ликвидировать в 14:40. Огонь был остановлен, а соседние здания спасены.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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