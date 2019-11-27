Горели автомобили, пылал сарай: пожарные четыре часа тушили домовладение под Харьковом (ВИДЕО, ФОТО)

Валковские спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения в селе Кобзаревка.
О подаре огнеборцам сообщили 26 ноября в 9:49. На тушение выезжали два отделения 59-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
По прибытию к месту вызова спасатели установили, что на территории частного домовладения огнем охвачено хозяйственную постройку и 2 легковых автомобиля. Общая площадь пожара составляла около 50 кв. м. Существовала угроза распространения огня на жилой дом и другие рядом расположенные хозяйственные постройки.
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать уже в 11:20 и ликвидировать в 14:40. Огонь был остановлен, а соседние здания спасены.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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