Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом велосипедист решил потягаться с поездом (ФОТО)
27.11.2019  14:24   

Под Харьковом велосипедист решил потягаться с поездом (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели жителя Харьковщины, оставившего заметную вмятину на локомотиве.


://hk.npu.gov.ua/

Предварительно, поезд сообщением «Шебелинка - Харьков» сбил мужчину, который пытался проехать через пути на велосипеде. 

От полученных травм 28-летний гражданин погиб на месте.

На фото отчетливо видна вмятина на локомотиве, оставленная телом жертвы проишествия.

Происшествие произошло 27 ноября 2019 в 07:35 в поселке Донец Змиевского района.

Машинист применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось.

Движение транспорта прекращался на 2:00.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьквской области
 Тэги:  поезд, харьков, наезд, гибель, велосипед
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.11 Криминал и происшествия Мужчина сел в поезд и умер 04.10 Криминал и происшествия В Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину (ФОТО, ОБНОВЛЕНО) 27.09 Криминал и происшествия После неудачной попытки повесится мужчина бросился под поезд (ФОТО)
 
 

Видео

На Харківщині згоріли сарай і два авто. Будинок вдалося врятувати. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 