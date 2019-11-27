27.11.2019 14:24

Под Харьковом велосипедист решил потягаться с поездом (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели жителя Харьковщины, оставившего заметную вмятину на локомотиве.



://hk.npu.gov.ua/

Предварительно, поезд сообщением «Шебелинка - Харьков» сбил мужчину, который пытался проехать через пути на велосипеде.

От полученных травм 28-летний гражданин погиб на месте.

На фото отчетливо видна вмятина на локомотиве, оставленная телом жертвы проишествия.

Происшествие произошло 27 ноября 2019 в 07:35 в поселке Донец Змиевского района.

Машинист применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось.

Движение транспорта прекращался на 2:00.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.