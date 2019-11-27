Под Харьковом велосипедист решил потягаться с поездом (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели жителя Харьковщины, оставившего заметную вмятину на локомотиве.
Предварительно, поезд сообщением «Шебелинка - Харьков» сбил мужчину, который пытался проехать через пути на велосипеде.
От полученных травм 28-летний гражданин погиб на месте.
На фото отчетливо видна вмятина на локомотиве, оставленная телом жертвы проишествия.
Происшествие произошло 27 ноября 2019 в 07:35 в поселке Донец Змиевского района.
Машинист применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось.
Движение транспорта прекращался на 2:00.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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