ДТП: авария перекрыла Московский проспект (ФОТО)

С места происшествия сообщают очевидцы.
Как сообщают очевидцы, на Московскоми проспекте авария, которая перкрыла, по меньшей мере трамвайные пути.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: