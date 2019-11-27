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27.11.2019  13:35   

ДТП: авария перекрыла Московский проспект (ФОТО)

С места происшествия сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают очевидцы, на Московскоми проспекте авария, которая перкрыла, по меньшей мере трамвайные пути.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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