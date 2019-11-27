27.11.2019 14:11

Украсть полмиллиона: начальники тюрем могут попасть за решетку (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове разоблачили двух руководителей исправительных колоний и предпринимателя на преступной схеме по продаже продуктов, которые поставлялись в колонии.



//khar.gp.gov.ua

Прокуратурой Харьковской области совместно со следователями ТУ ГБР в г.. Полтаве и сотрудниками УСБУ в Харьковской области прекращена преступная деятельность должностных лиц Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, в течение 2019 должностные лица государственных учреждений исполнения наказаний области, с целью личного обогащения, наладили незаконную схему продажи продуктов питания, поставляемых Министерством юстиции Украины для питания осужденных. Чиновники осуществляли реализацию мяса и рыбы, подделывая документы и списывая продукты, как будто уже потрачены для приготовления пищи.

В ходе расследования задокументировано четыре факта сбыта продукции рыбы и мяса из исправительных колоний. По предварительным данным, в результате указанных преступлений, государству нанесен ущерб более 500 тыс. гривен.

Двух руководителей государственных исправительных колоний задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при попытке реализации следующей партии продуктов.

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан предприниматель, который осуществлял покупку указанных продуктов в четырех государственных исправительных колоний области и в дальнейшем перепродавал их по более выгодным ценам.

По адресам госучреждений и домашними адресами фигурантов дела проведены обыски. В ходе обысков изъяты доказательства противоправной деятельности злоумышленников.

Задержанным лицам готовится вручения уведомления о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Решается вопрос об избрании задержанным лицам мер в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Сейчас проверяются на причастность к указанной преступной схемы должностные лица других учреждений исполнения наказаний, действиям которых будет дана правовая оценка после выполнения необходимых следственных действий.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.