27.11.2019 18:59

Три ушлых фирмы выплатят почти 800 тысяч государству

Двадцать лет фирмачи незаконно пользовались землей.



//pravda.com.ua

Хозяйственный суд Харьковской области полностью удовлетворил исковые требования Харьковской местной прокуратуры №3 о взыскании с трех ООО безосновательно сохранившихся средств в виде арендной платы за пользование земельным участком без оформления правоустанавливающих документов на сумму свыше 760 тыс. Грн.

Как сообщила заместитель руководителя местной прокуратуры Наталья Коваленко, основанием для обращения с иском в суд стал факт незаконного использования земельного участка на территории Немышлянского района Харькова без оформления каких-либо прав на нее.

На указанном земельном участке расположено двухэтажное нежилое здание общей площадью около 2 тыс. кв. м.

В соответствии со ст. 206 Земельного кодекса Украины, использование земли в Украине является платным. Объектом платы за землю является земельный участок. Плата за землю взимается в соответствии с законом.

Согласно ст. 125 Земельного кодекса Украины, право собственности на земельный участок, право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав.

Использование земельного участка до получения документа, удостоверяющего право на него, и государственной регистрации запрещается.

Земельный участок, на котором расположен объект нежилой недвижимости, используется двумя обществами без оформления каких-либо прав на нее более 20 лет, а третьим обществом - с августа 2018 года. Действия указанных обществ привели к неуплате установленной арендной платы, нанесло ущерб интересам территориальной общины г.. Харьков в лице Харьковского городского совета и стало основанием для обращения в суд.

После вступления в законную силу судебного решения местной прокуратурой будут приняты меры по его реального исполнения.