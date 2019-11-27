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27.11.2019  17:03   

На Баварии – ДТП с маршруткой (ФОТО)

Авария произошла на проспекте Дзюбы.


// Facebook

Так столкнулись 232 маршрутка и автомобиль Hyundai.

По информации очевидцев, все живы.

На месте работают патрульные.

Тэги:  дтп, харьков
 
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