ДТП: автопоцелуй немца и американца (ВИДЕО)

Об аварии на Плехановской сообщают очевидцы.
Как сообщают пользователи соцсетей, на Плехановской - ДТП.
На данный моменр известно, что водитель на Audi крепко поцеловал в филейную часть Lexus, за рулем которого была женщина.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода продержится весь день. В восточной половине области небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Местами туман, ухудшение видимости до 500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: