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27.11.2019  17:49   

ДТП: автопоцелуй немца и американца (ВИДЕО)

Об аварии на Плехановской сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсетей, на Плехановской - ДТП.

На данный моменр известно, что водитель  на Audi крепко поцеловал в филейную часть Lexus, за рулем которого была женщина.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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