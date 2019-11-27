ДТП: автопоцелуй немца и американца (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 27 ноября Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг 28 ноября Облачная погода продержится весь день. В восточной половине области небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Местами туман, ухудшение видимости до 500 м.