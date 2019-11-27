Главная Новости Криминал и происшествия Смертельный огонь на рассвете: пламя из кухни погубило старушку под Харьковом (ФОТО)
27.11.2019  19:27   

Смертельный огонь на рассвете: пламя из кухни погубило старушку под Харьковом (ФОТО)

Спасатели более трех часов боролись с пожаром.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 27 ноября 2019 года в 5:45 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Лозовский район, село Бунаково, улица  Мира, 40.
 
К месту происшествия выехали 2 подразделения пожарно-спасательной службы из городов Лозовая и Первомайский. 
 
Когда они прибыли, огнем были охвачены около 75 кв.м. дома.  
 
ОН полыхал внутри постройки и на крыше. 
 
Спасатели тушили сразу 2 пожарными стволами. 
 
Во время тушения пожара в коридоре между кухней и жилой комнатой они обнаружили тело погибшей 86-летней хозяйки дома.
 
Пожар локализован в 7:15 и ликвидирован в 10:35.  В его ликвидации участовали 2 пожарных машины и 12 человек личного состава ГСЧС.
 
При осмотре жилого дома было обнаружено вероятное место возникновения пожара - кухня жилого дома. 
 
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  смерть, огонь, харьков
 
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