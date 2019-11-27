27.11.2019 19:27

Смертельный огонь на рассвете: пламя из кухни погубило старушку под Харьковом (ФОТО)

Спасатели более трех часов боролись с пожаром.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 27 ноября 2019 года в 5:45 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Лозовский район, село Бунаково, улица Мира, 40.

К месту происшествия выехали 2 подразделения пожарно-спасательной службы из городов Лозовая и Первомайский.

Когда они прибыли, огнем были охвачены около 75 кв.м. дома.

ОН полыхал внутри постройки и на крыше.

Спасатели тушили сразу 2 пожарными стволами.

Во время тушения пожара в коридоре между кухней и жилой комнатой они обнаружили тело погибшей 86-летней хозяйки дома.

Пожар локализован в 7:15 и ликвидирован в 10:35. В его ликвидации участовали 2 пожарных машины и 12 человек личного состава ГСЧС.

При осмотре жилого дома было обнаружено вероятное место возникновения пожара - кухня жилого дома.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.