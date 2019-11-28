Несовершеннолетнего игромана привела домой полиция (ФОТО)

В Дергачевском районе полицейские в течение 20 минут нашли пропавшего мальчика
27 ноября в 15:50 в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее 9-летний сын утром ушел из дома в школу и не вернулся.
Приняв заявление, полицейские сразу выехали на поиски ребенка. Полицейские группы реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции осмотрели территорию города и на одной из улиц увидели мальчика.
Выяснилось, что он пошел в библиотеку, там играл в компьютерные игры, забыл о времени и не предупредил мать о своем местонахождении.
Ребенка полицейские вернули домой и провели с родителями профилактическую беседу о недопущении победного случаев в будущем.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода продержится весь день. В восточной половине области небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Местами туман, ухудшение видимости до 500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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