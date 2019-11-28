28.11.2019 08:29

Несовершеннолетнего игромана привела домой полиция (ФОТО)

В Дергачевском районе полицейские в течение 20 минут нашли пропавшего мальчика



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27 ноября в 15:50 в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее 9-летний сын утром ушел из дома в школу и не вернулся.



Приняв заявление, полицейские сразу выехали на поиски ребенка. Полицейские группы реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции осмотрели территорию города и на одной из улиц увидели мальчика.

Выяснилось, что он пошел в библиотеку, там играл в компьютерные игры, забыл о времени и не предупредил мать о своем местонахождении.

Ребенка полицейские вернули домой и провели с родителями профилактическую беседу о недопущении победного случаев в будущем.