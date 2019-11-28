В Днепре поймали «гастролеров» из Харькова

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, были задержаны харьковчане, которые ограбили несколько квартир.
По данным полиции, 27 ноября около 12:00 патрульные получили сообщение от жительницы дома по улице Каруны в Днепре о том, что в ее квартиру пытались проникнуть неизвестные. Женщина спала, когда услышала, что в помещение кто-то звонит. Когда она подошла посмотреть, то заметила в дверной глазок неизвестного, который прислушался ли кто-то внутри, говорил с кем-то, а потом достал дверные отмычки. Напугал злоумышленников пес владелицы квартиры.
Женщина проследила с балкона, что «гости» пошли к другому подъезду и предоставила полицейским приметы.
Патрульные прибыли на место, осмотрели прилегающую территорию, подъезды. Через несколько минут с одного из подъездов дома вышли двое мужчин, похожих по приметам на злоумышленников. Патрульные остановили их. Заявительница их опознала.
Во время поверхностной проверки у граждан обнаружили различные ключи от дверей, отмычки, а также украшения - кольца, цепочки.
На место вызвали следственно-оперативную группу.
Как оказалось, граждане приехали из Харькова. Они сообщили, что в Днепре незаконно ворвались в нескольких квартир. Один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности по ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража).
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода продержится весь день. В восточной половине области небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Местами туман, ухудшение видимости до 500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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