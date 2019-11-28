28.11.2019 13:16

Внимание! Пропал мужчина! (ФОТО)

В пригороде Харькова ушел и пока не вернулся Артем Бурмагин.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Чугуевского райотдела ищут местного жителя Артема Бурмагина, 1988 года рождения.

Мужчина 27 ноября 2019 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: рост 177 см, волосы, темные глаза.

Был одет в синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки, светлый свитер.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщите в полицию по телефону 102, 050-135-00-68, 0574622013 или другим удобным способом.