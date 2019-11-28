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28.11.2019  13:16   

Внимание! Пропал мужчина! (ФОТО)

В пригороде Харькова ушел и пока не вернулся Артем Бурмагин.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Чугуевского райотдела ищут местного жителя Артема Бурмагина, 1988 года рождения.
 
Мужчина 27 ноября 2019 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.
 
Приметы: рост 177 см, волосы, темные глаза.       
 
Был одет в синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки, светлый свитер.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщите в полицию по телефону 102, 050-135-00-68, 0574622013 или другим удобным способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков, чугуев
 
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