28.11.2019 13:38

Ночью пограничники пустились в погоню за контрабандистами (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда совместно с представителями Службы безопасности Украины помешали попытке незаконно переместить партию товаров народного потребления через границу.



//dpsu.gov.ua

Правоохранители участка ответственности отдела пограничной службы «Веселое» получили от СБУ информацию о возможном перемещении контрабанды в Росийскую Федераци.

В ночь на 28 ноября пограничники прибіли на указанное место и обнаружили там три транспортных средства высокой проходимости - «УАЗ», «Ford» и «Toyota- Land Cruiser», на которых правонарушители пытались незаконно переместить товары (в частности, автозапчасти и одежду) с территории Украины в Россию.

Во время задержания преступной группировки, часть правонарушителей на автомобиле «Toyota» прибегли к бегству. Но бежать им пришлось недолго, ведь уже скоро, в ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий, машину, ее водителя - гражданина Украины, а также 5 пассажиров, которые были в ней, правоохранители задержали.



Еще один «УАЗ», который, вероятно, тоже использовался для незаконного перемещения товаров через государственную границу, правоохранители обнаружили в двух километрах от российско-украинской границы.



Всего сотрудники правоохранительных органов в административном порядке за попытку нарушения государственной границы, нарушение пограничного режима, а также злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей задержали восемь человек, среди которых были украинцы и россияне. Автомобили и товар переданы работникам фискальной службы.