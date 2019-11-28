Ночью пограничники пустились в погоню за контрабандистами (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда совместно с представителями Службы безопасности Украины помешали попытке незаконно переместить партию товаров народного потребления через границу.
Правоохранители участка ответственности отдела пограничной службы «Веселое» получили от СБУ информацию о возможном перемещении контрабанды в Росийскую Федераци.
В ночь на 28 ноября пограничники прибіли на указанное место и обнаружили там три транспортных средства высокой проходимости - «УАЗ», «Ford» и «Toyota- Land Cruiser», на которых правонарушители пытались незаконно переместить товары (в частности, автозапчасти и одежду) с территории Украины в Россию.
Во время задержания преступной группировки, часть правонарушителей на автомобиле «Toyota» прибегли к бегству. Но бежать им пришлось недолго, ведь уже скоро, в ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий, машину, ее водителя - гражданина Украины, а также 5 пассажиров, которые были в ней, правоохранители задержали.
Еще один «УАЗ», который, вероятно, тоже использовался для незаконного перемещения товаров через государственную границу, правоохранители обнаружили в двух километрах от российско-украинской границы.
Всего сотрудники правоохранительных органов в административном порядке за попытку нарушения государственной границы, нарушение пограничного режима, а также злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей задержали восемь человек, среди которых были украинцы и россияне. Автомобили и товар переданы работникам фискальной службы.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода продержится весь день. В восточной половине области небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Местами туман, ухудшение видимости до 500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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