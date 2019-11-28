Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: парень на корейце сбил женщину на пешеходном переходе (ФОТО)
28.11.2019  13:49   

ДТП: парень на корейце сбил женщину на пешеходном переходе (ФОТО)

Полиция открыла уголовное производство.


hk.npu.gov.ua
Как сообщате ГУ Нацполиции, полиция области открыла уголовное производство по факту наезд на женщину-пешехода
 
21-летний водитель автомобиля SsangYong совершил наезд на жительницу Зачепиловского района, которая переходила проезжую часть по пешеходному перехода.
 
Происшествие случилось 27 ноября около 17:30 по улице Полтавской возле автовокзала в городе Краснограде. 
 
Сейчас 50-летняя женщина с многочисленными травмами находится в городской больнице.
 
Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.11 Криминал и происшествия Утреннее ДТП на Гольдберговской (ВИДЕО) 28.11 Криминал и происшествия ДТП: автопоцелуй немца и американца (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 27.11 Криминал и происшествия На Баварии – ДТП с маршруткой (Обновлено, ФОТО)
 
 

Видео

У Харкові керівники виправних колоній крали продукти у засуджених. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 