28.11.2019 13:49

ДТП: парень на корейце сбил женщину на пешеходном переходе (ФОТО)

Полиция открыла уголовное производство.



hk.npu.gov.ua

Как сообщате ГУ Нацполиции, полиция области открыла уголовное производство по факту наезд на женщину-пешехода

21-летний водитель автомобиля SsangYong совершил наезд на жительницу Зачепиловского района, которая переходила проезжую часть по пешеходному перехода.

Происшествие случилось 27 ноября около 17:30 по улице Полтавской возле автовокзала в городе Краснограде.

Сейчас 50-летняя женщина с многочисленными травмами находится в городской больнице.

Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.