Утреннее ДТП на Гольдберговской (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 28 ноября Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг 28 ноября Облачная погода продержится весь день. В восточной половине области небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Местами туман, ухудшение видимости до 500 м.