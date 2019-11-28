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28.11.2019  14:04   

Утреннее ДТП на Гольдберговской (ВИДЕО)

Авария произошла 28 ноября около девсяти часов утра на ул. Гольдберговской, 88.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобили Mazda и Hyundai, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал.

От оформления патрульными ДТП водители отказались и самостоятельно составили европротокол.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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