Утреннее ДТП на Гольдберговской (ВИДЕО)

Авария произошла 28 ноября около девсяти часов утра на ул. Гольдберговской, 88.
Участниками ДТП стали автомобили Mazda и Hyundai, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал.
От оформления патрульными ДТП водители отказались и самостоятельно составили европротокол.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода продержится весь день. В восточной половине области небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Местами туман, ухудшение видимости до 500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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