28.11.2019 15:07

Ночью из горящей пятиэтажки эвакуировали жильцов

В Слободском районе спасли женщину на пожаре.



// ГСЧС

28 ноября в 2:20 спасателям сообщили пожаре в пятиэтажном жилом доме по переулку Зерновому, 5.



К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и одно отделение на автолестнице в составе 11 спасателей.

Ко времени их прибытия огнем были охвачены мебель и домашние вещи на кухне в квартире на 5-м этаже. Площадь пожара составила около 7 кв.м.

Спасатели эвакуировали 15 человек. На пожаре пострадала 70-летняя женщина. После оказания медицинской помощи врачами скорой она отказались от дальнейшей госпитализации.



В 2:39 спасатели локализовали пожар, в 2:44 полностью ликвидировали ее. Причина пожара устанавливается.