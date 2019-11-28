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28.11.2019  15:07   

Ночью из горящей пятиэтажки эвакуировали жильцов

В Слободском районе спасли женщину на пожаре.


// ГСЧС

28 ноября в 2:20 спасателям сообщили пожаре в пятиэтажном жилом доме по переулку Зерновому, 5.

К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и одно отделение на автолестнице в составе 11 спасателей.

Ко времени их прибытия огнем были охвачены мебель и домашние вещи на кухне в квартире на 5-м этаже. Площадь пожара составила около 7 кв.м.

Спасатели эвакуировали 15 человек. На пожаре пострадала 70-летняя женщина. После оказания медицинской помощи врачами скорой она отказались от дальнейшей госпитализации.

В 2:39 спасатели локализовали пожар, в 2:44 полностью ликвидировали ее. Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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