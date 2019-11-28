Ночью из горящей пятиэтажки эвакуировали жильцов

В Слободском районе спасли женщину на пожаре.
28 ноября в 2:20 спасателям сообщили пожаре в пятиэтажном жилом доме по переулку Зерновому, 5.
К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и одно отделение на автолестнице в составе 11 спасателей.
Ко времени их прибытия огнем были охвачены мебель и домашние вещи на кухне в квартире на 5-м этаже. Площадь пожара составила около 7 кв.м.
Спасатели эвакуировали 15 человек. На пожаре пострадала 70-летняя женщина. После оказания медицинской помощи врачами скорой она отказались от дальнейшей госпитализации.
В 2:39 спасатели локализовали пожар, в 2:44 полностью ликвидировали ее. Причина пожара устанавливается.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода продержится весь день. В восточной половине области небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Местами туман, ухудшение видимости до 500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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