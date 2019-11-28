28.11.2019 14:41

Поехала крыша от денег: аферист, укравший 150 тысяч, прокололся, затягивая ремонт кровли

Копы поймали мошенника, а прокуратура уже передала обвинение в суд.



//ipne.ws

Как сообщает ГУ Нацполиции, к стражам порядка обратились жители дома, нуждавшегося в капитальном ремонте.

Люди рассказали, что несмотря на выделенные средства, ремонтные работы кровли до настоящего времени так и не завершились.

В ходе расследования следователем Дергачевского отдела полиции, совместно с межрайонным отделом СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры было установлено, что руководитель строительной бригады, которая заключила договор с органом местного самоуправления на ремонтные работы, присвоил денежные средства, выделенные на капитальный ремонт кровли жилого многоквартирного дома на территории Дергачевского района.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.191 (присвоение, тратам имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщений в подозрение в совершении указанных преступлений. Согласно санкции статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы. Материалы досудебного расследования переданы в суд.

Со своей стороны Дергачевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении этого предпринимателя, который присвоил вверенное ему имущество и подделал официальный документ с целью его дальнейшего использования (ч. 1 ст. 191, ч.1 ст. 358 и ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Как уточнил руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в октябре 2018 между Русско-Лозовским сельсоветом Дергачевского района Харьковской области и физическим лицом-предпринимателем заключен договор, согласно условиям которого последним взяты на себя обязательства провести капитальный ремонт кровли здания, расположенного в с. Новое. Общая сумма договора составила более 765 тыс. грн.

В дальнейшем предприниматель присвоил часть средств, предназначенных для оплаты ремонта кровли. Он завысил объем выполненных работ и стоимость производственных ресурсов путем внесения в документы первичного учета заведомо ложных сведений. Таким образом предприниматель присвоил бюджетные средства и нанес ущерб государству на сумму свыше 150 тыс. грн.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.