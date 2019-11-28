28.11.2019 16:33

У нервного парня патрульные нашли наркоту

Пять свертков с вероятно наркотическим веществом обнаружили у гражданина харьковские полицейские.



// Патрульная полиция

Днем во время патрулирования по улице Соревнования патрульные обратили внимание на мужчину, поведение которого вызвало подозрение.



Последний заметно нервничал и всячески пытался избежать встречи с патрульными.



В результате проверки полицeйские обнаружили у гражданина пять вертков с веществом, похожим на наркотическое.



Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.