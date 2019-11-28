У нервного парня патрульные нашли наркоту

Пять свертков с вероятно наркотическим веществом обнаружили у гражданина харьковские полицейские.
Днем во время патрулирования по улице Соревнования патрульные обратили внимание на мужчину, поведение которого вызвало подозрение.
Последний заметно нервничал и всячески пытался избежать встречи с патрульными.
В результате проверки полицeйские обнаружили у гражданина пять вертков с веществом, похожим на наркотическое.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.
В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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