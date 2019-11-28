На ХТЗ вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ загорелся автомобиль.
Причина пожара пока неизвестна.
Пожарные быстро приехали и потушили.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: