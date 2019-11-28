Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)
28.11.2019  16:19   

На ХТЗ вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ загорелся автомобиль.

Причина пожара пока неизвестна. 

Пожарные быстро приехали и потушили.

 

Тэги:  сгорел автомобиль, пожар, харьков
 
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