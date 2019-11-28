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28.11.2019  17:15   

Осторожно - воры: как работают обчищающие машины сканеристы (ВИДЕО)

Очевидцы предупреждают о работающих на ХТЗ преступниках.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсетей, сканеристы работают на станции Лосево.

"Будьте максимально аккуратны ребятки, иметь сигнализацию ещё не значит, что Ваша машина в безопасности", - предупреждают юзеры.

Тэги:  воровство, кража, харьков, автомобиль
 
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