28.11.2019 19:13

Закрывали глаза на массовую контрабанду: чиновниками занялась прокуратура (ФОТО, ВИДЕО)

Во время ареста была найдена спрятанной немалая сумма денег.



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области совместно с территориальным управлением ГБР в Полтаве и сотрудниками межрайонного оперативно-розыскного отдела ОРУ СхРу Государственной пограничной службы Украины выявлено незаконное перемещение товара через таможенную границу.

Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что 9 ноября 2019 года 13 микроавтобусов пересекли государственную границу Украины в пункте пропуска «Гоптовка» и отправились в сторону Российской Федерации. 10 микроавтобусов проходили таможенное оформление по «зеленому коридору», то есть заявили об отсутствии груза, а 3 - по «красному коридору», однако письменные декларации о наличии товара не подавали.

В указанных транспортных средствах находились продукты питания, одежда и хозяйственные товары. Согласно ч. 3 ст. 371 Таможенного кодекса Украины, количество товара в каждом из микроавтобусов подпадала под обязательное таможенное оформление и письменное декларирование, поскольку его стоимость составляла более 10 тыс. евро.

Должностные лица ВМО «Гоптовка» не обеспечили перевод всех транспортных средств на красный коридор, не потребовали у водителей письменные декларации и документы на товар и не приняли меры по привлечению к ответственности водителей путем наложения штрафа в размере 100 процентов стоимости этих товаров, предусмотрено ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Таким образом, в результате преступных действий должностных лиц таможни в государственный бюджет не поступили платежи в виде штрафов и конфискованных товаров.

В период с 11 по 20 ноября 2019 государственную границу Украины пересекли еще 10 микроавтобусов, из которых после осмотра процессуальным руководителем был изъят товар.

По ходатайству прокуратуры области на указанный товар следственным судьей наложен арест. Сейчас устанавливается рыночная стоимость изъятого имущества.

25 ноября 2019 в ходе обыска изъяты документы и записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают факт незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины.

Во время проведения обыска работники таможни пытались спрятать деньги в обзорной зале под сканером, на подоконнике, за батареей, за шкафами в служебных помещениях, а также в помойке. Общая сумма полученных средств составляет 137 тыс. грн, 87 тыс. Российских рублей, 760 долларов США и 60 евро.