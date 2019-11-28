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28.11.2019  19:49   

Под Харьковом транжирили земли национального природного парка

Прокуратура Харьковской области предъявила 8 исковых заявлений о возврате в госсобственность земель природно-заповедного фонда


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Прокуратура Харьковской области, занимая принципиальную и последовательную позицию, продолжает работу в направлении возвращения государству незаконно отчужденных особо ценных земель под объектом природно-заповедного фонда национальный природный парк «Гомольшанские леса».
 
Как сообщил заместитель прокурора области Владимир Анушкевич, после регистрации 15.11.2019 года соответствующего уголовного судопроизводства на этой неделе предъявлено 8 исковых заявлений в Змиевской районный суд Харьковской области в интересах государства.
 
Основным исковым требованием является возвращение в собственность государства земель природно-заповедного фонда площадью 14 га для восстановления целостности национального парка.
 
Справка: согласно п. Г ч. 4 ст. 84 ЗК Украины к землям государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся земли под объектами природно-заповедного фонда, историко-культурного и оздоровительного назначения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, научную, эстетическую и историко-культурную ценность, если иное не предусмотрено законом.
 
Работа на указанном направлении продолжается.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  преступление, раздача земель, харьков, змиев, гомольшанские леса
 
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