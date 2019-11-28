Кулаком в голову и ногой в живот: школьницы жестоко избили подругу (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 28 ноября Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 29 ноября На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.