Главная Новости Криминал и происшествия Кулаком в голову и ногой в живот: школьницы жестоко избили подругу (ВИДЕО)
28.11.2019  20:25   

Кулаком в голову и ногой в живот: школьницы жестоко избили подругу (ВИДЕО)

В интернете появилось видео разборки харьковских представительниц слабого пола из-за воровства.


//t.me
В соцсетях появилось видео избиения девушки из-за воровства.
 
Инцидент произошел на Алексеевке. 
 
Девушку избивают оруками и ногами, что фиксируется на камеру.
 
Тэги:  избиение девушки, воровство, харьков, алексеевка
 
Версия для печати
 

Видео

Участников проекта Kharkiv Fashion 2019 наградили дипломами горсовета
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 