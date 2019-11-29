29.11.2019 08:25

На харьковском перекрестке – элитное столкновение (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 28 ноября около 20:40 на перекрестке улицы Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого.



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По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, нарушив правила проезда перекрестка, а именно п 16.11 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser.



В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля BMW патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Его вину определит суд.