Смертельная рыбалка: мужчина провалилдся под лед и не выжил

Пострадавшего доставили в поликлинику, но медики не смогли спасти мужчину.
В городе Люботине Харьковской области утром 28 ноября под лед провалился 43-летний мужчина, собщает «Город Х».
Мужчина ловил рыбу на втором пруду. Однако лед оказался недостаточно прочным и не выдержал вес рыбака. В результате горожанин ушел под воду.
Свидетелем происшествия стал местный житель. Он, рискуя жизнью, вытащил пострадавшего из воды.
Рыбака на автомобиле сразу доставили в ближайшее медучреждение - поликлиническое отделение городской больницы. Однако спасти мужчину не удалось - он скончался.
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