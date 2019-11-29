29.11.2019 09:48

Смертельная рыбалка: мужчина провалилдся под лед и не выжил

Пострадавшего доставили в поликлинику, но медики не смогли спасти мужчину.



// ТСН

В городе Люботине Харьковской области утром 28 ноября под лед провалился 43-летний мужчина, собщает «Город Х».

Мужчина ловил рыбу на втором пруду. Однако лед оказался недостаточно прочным и не выдержал вес рыбака. В результате горожанин ушел под воду.

Свидетелем происшествия стал местный житель. Он, рискуя жизнью, вытащил пострадавшего из воды.

Рыбака на автомобиле сразу доставили в ближайшее медучреждение - поликлиническое отделение городской больницы. Однако спасти мужчину не удалось - он скончался.