Главная Новости Криминал и происшествия Очередной банкомат подорвали под Харьковом: введен план «Перехват»
29.11.2019  10:44   

Очередной банкомат подорвали под Харьковом: введен план «Перехват»

Инцидент произошел в Первомайском.


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Около половины четвертого утра 29 ноября в городе Первомайском на ул. Рассветной, 4а неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка». Терминал находился в здании профессионального лицея,

Пострадавших нет.

Полиция ввела план «Перехват», сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Тэги:  банкомат, взрыв, харьков
 
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