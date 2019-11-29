Очередной банкомат подорвали под Харьковом: введен план «Перехват»

Инцидент произошел в Первомайском.
Около половины четвертого утра 29 ноября в городе Первомайском на ул. Рассветной, 4а неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка». Терминал находился в здании профессионального лицея,
Пострадавших нет.
Полиция ввела план «Перехват», сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Пришло время действовать! День хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: