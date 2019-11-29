29.11.2019 13:49

Нашел отца лежащим в крови: сосед избил старика поленом

Копы задержали мужчину, который едва не убил соседа.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 28 ноября 2019 года в Первомайский отдела полиции поступило сообщение от 19-летнего жителя села Алексеевка.

Он сообщил, что когда зашел в дом своего 70-летнего соседа, обнаружил его на полу в крови и без сознания.

Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в местную больницу с травмами головы.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели жилье мужчины и изъяли вещественные доказательства.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе розыска был обнаружен избивший дедушку 36-летний односельчанин потерпевшего.

Мужчина признался в совершении преступления.

Он пояснил, что во время распития спиртных напитков между ним и соседом возникла ссора.

В результате он схватил деревянное полено и начал бить им потерпевшего по голове. После чего ушел.

На основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины его задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. За совершение преступления мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.