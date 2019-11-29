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29.11.2019  13:49   

Нашел отца лежащим в крови: сосед избил старика поленом

Копы задержали мужчину, который едва не убил соседа.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 28 ноября 2019 года в Первомайский отдела полиции поступило сообщение от 19-летнего жителя села Алексеевка.
 
Он сообщил, что когда зашел в дом своего 70-летнего соседа, обнаружил его на полу в крови и без сознания.
 
Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в местную больницу с травмами головы.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели жилье мужчины и изъяли вещественные доказательства.
 
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
В ходе розыска был обнаружен избивший дедушку 36-летний односельчанин потерпевшего.
 
Мужчина признался в совершении преступления.
 
Он пояснил, что во время распития спиртных напитков между ним и соседом возникла ссора.
 
В результате он схватил деревянное полено и начал бить им потерпевшего по голове. После чего ушел.
 
На основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины его задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. За совершение преступления мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  покушение, избил поленом, харьков
 
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